منتجع يُحاكي القمر قيد الإنشاء في دبي بقيمة 5 مليارات دولار

أعلنت شركة كندية أنها بصدد التخطيط لإنشاء منتجع سياحي ضخم في دبي على شكل قمر عملاق، فيما لم تعلّق السلطات الإماراتية على الأمر.

ونقل موقع "أريبيان بزنس" المختص بأخبار الأعمال ومقره دبي، عن شركة "مون وورلد ريزورتس" تأكيده أن المنتجع ستبلغ كلفته 5 مليارات دولار.

وبحسب الموقع الرسمي المخصص للمنتجع، فسيبلغ ارتفاعه 224 مترا، على أن يتم بناؤه في غضون 48 شهرا، حيث يتوقع أن يجذب 2.5 مليون زائر سنويا.

ولم تصدر عن حكومة دبي تأكيدات رسمية بشأن المشروع الذي تحدثت عنه الشركة الكندية.

وسيحاكي شكل المنتجع المفترض سطح القمر من الخارج، على أن تبلغ مساحته 10 فدان ويضم مستعمرة تستهدف أولئك الذين يبحثون عن استكشاف السياحة الفضائية بكلف أقل دون الحاجة إلى السفر فعليا إلى الفضاء.

وستكون المستعمرة نسخة طبق الأصل من سطح القمر، وهي متاحة للزائرين للمشي عليها في محاكاة لتجربة المشي على القمر.

وإلى جانب عوامل الجذب هذه، فسيضم المنتجع أيضا 300 وحدة سكنية خاصة متاحة للشراء، وسيكون المالكون أعضاء في ناد خاص حصري في المنتجع.

وكانت الشركة المصممة، أعلنت في وقت سابق أنها تخطط أيضا لبناء ذات المشروع في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.