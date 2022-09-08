اللاعب هالاند يلتحق بقائمة الأبطال

افتتح مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إرلينغ هالاند، التسجيل لفريقه في مرمى إشبيلية، الثلاثاء، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، خلال الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات هالاند رابع لاعب في تاريخ مسابقة دوري أبطال أوروبا، يسجل في مباراته الأولى مع 3 فرق مختلفة سالزبورج، وبوروسيا دورتموند، ومانشستر سيتي.

وسبق هالاند إلى هذا الإنجاز الثلاثي، الإسباني فرنانديو موريانتس، الأرجنتيني خافيير سافيولا، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ويُشار إلى أنه سجل إيرلينغ هالاند 25 هدفا في دوري أبطال أوروبا في أول 20 مباراة له.

جدير ذكره أنه كان هالاند قد انتقل إلى مانشستر سيتي هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند، وهو يحتل حاليا صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف.