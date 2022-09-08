موعد صرف شيكات الشؤون شهر 9 سبتمبر 2022- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022، بعد الوعودات التي أطلقتها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزير التنمية ومفوض الوزارة في غزة بأن صرف دفعات الشؤون الاجتماعية سيكون خلال شهر سبتمبر، تلك التصريحات دفعت أكثر من 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة في البحث عن الموعد الرسمي لصرف تلك الدفعات، كونهم يعيشون أوضاعا مأساوية، فلا دخل مالي آخر لهم سوى ما يتلقون من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022

ويبحث مستفيدو الشون كل يوم عن، موعد صرف شيكات الشؤون شهر 9 سبتمبر 2022- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022، حيث إنه في العادة وقبل تداعي الأزمة المالية التي طالت السلطة، كانت الوزارة تصرف 4 دفعات سنوية لمستفيدي الشؤون، تبدأ من 750 شيكلا حتى 1800 شيكل، حسب الشروط التي تنطبق على كل أسرة، حيث لم يتم صرف الدفعات لتلك الأسر منذ نحو سنتين على التوالي، باستثناء دفعة 400 شيكل قبل نحو شهرين، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وقطاع غزة 2022، حال تحديده رسمياً من الجهات المختصة، كوزارتي التنمية الاجتماعية والمالية.

الله أكبر ولله الحمد،، ( 165 ) عائلة سترى السعادة غداً

تم بحمد الله استلام( 10 ) آلاف دولار من أخ فاضل وشهم وكريم من مدينة نابلس، وسنوزعهم بإذن الله غداً ( 200 شيكل لكل أسرة) من أسر المتعففين والمساكين والأيتام والمحرومين من شيكات الشؤون وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والمطلقات pic.twitter.com/280rsESQxs — د. فهمي شُرّاب (@dr_fahmishurrab) June 4, 2022







تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022- موعد صرف أول دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون رام الله 2022- موعد صرف أول دفعة كاملة من مخصصات الشؤون الاجتماعية، وفي الخامس والعشرين من شهر أغسطس 2022، خرج وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني بتصريح قال فيه إن وزارة التنمية قدّمت قوائم الأسماء المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية إلى وزارة المالية، وهناك فحص يقوم به الاتحاد الأوروبي عليها، وهذا يستغرق 3 – 4 أسابيع، حيث ان انتهى أسبوعين من تاريخ تصريحات وزير التنمية، يعني متبقي لتاريخ الصرف أسبوعين آخرين على أقصى تقدير وفق تصريحاته، إلا إن المستفيدين لا يمكنهم الوثوق بالتصريحات قبل أن يتم الإعلان رسميا عن موعد الصرف.





أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022

ولا يتوقف المستفيدون من مخصصات الشؤون الاجتماعي، في البحث عن، أهم أخبار الشؤون الاجتماعية اليوم غزة- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة 2022، حيث تستفيد 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر، ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تساهم السلطة بالنصف الآخر من موازنتها، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، موعد صرف شيكات الشؤون شهر 9 سبتمبر 2022- موعد صرف شيكات الشؤون في غزة والضفة 2022، والاعلان الرسمي سيكون من وزارة التنمية الاجتماعية.