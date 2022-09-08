تفاصيل وشروط تجديد حملة تخفيض رسوم ترخيص السيارات العمومي بغزة… وماذا بشأن الخصوصي؟

أعلن المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات في غزة أنيس عرفات، اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، عن استئناف وتجديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% التي توقفت بتاريخ 30 يونيو 2022 موضحاً أنها ستبدأ من اليوم، وستستمر حتى نهاية العام الجاري.

وبيّن عرفات في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الحملة القديمة انتهت بتاريخ 30 يونيو 2022، وعادت نسبة رسوم الترخيص للمركبات العمومية 100%، قبل أن تتخذ لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها الأسبوعية أمس الأربعاء، قراراً باستئناف حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية لـ 50%، وذلك مراعاة لأوضاع السائقين، الذين يعانون من ارتفاع سعر المحروقات وقطع الغيار.

وأشار إلى أن الحملة مخصصة لمركبات النقل العمومي التي تحمل أرقام "22-23- 24"، لافتًا إلى أن أي مركبة لم تستفد من حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات السابقة، بإمكانها الاستفادة من الحملة الحالية.

وقال: "من انتهت مدة سريان ترخيص مركبته بعد تاريخ 30 يونيو 2022، ولم يستفد من الحملة السابقة، فإن سيستفيد من الحملة الجديدة التي أطلقتها الوزارة، والتي ستبقى سارية المفعول لغاية 31 -12-2022".

ونوه إلى أن جميع المركبات المدرجة تحت حملة تخفيض رسوم الترخيص، وتم تقسيط المبالغ المتراكمة عليها، على أصحابها تسديد الدفعات المستحقة حتى تاريخ 23 أكتوبر 2022، ومن لم يُسدد المبالغ المتراكمة حتى التاريخ المذكور، سيضطر إلى دفعها بنسبة 100% ، مشيراً إلى أن أصحاب المركبات العمومي الذين لم يستفيدوا من الحملة السابقة، خاصة الذين انتهى سريان رخصة مركباتهم بعد تاريخ 30 يونيو 2022، يمكنهم الاستفادة من تخفيض رسوم ترخيص المركبات بنسبة 6%، أما أصحاب المركبات العمومي فجلهم سيستفيدون من حملة التخفيض 50%.

وأضاف: "أي سائق مركبة انتهى سريان رخصة القيادة الخاصة به بعد تاريخ 30 يونيو، ولم يستفد من حملة التخفيض السابقة على رخصة القيادة وتنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة، بإمكانه الاستفادة من الحملة الجديدة، وتجديد رخصة القيادة لمدة 10 سنوات بنسبة خصم تصل لـ 50% لمن تنطبق عليه".

وتابع: "هناك معاملة خاصة بخصوص تجديد رخصة قيادة المركبات لمن تجاوز الـ 60 عاماً، حيث يتم التجديد له 5 سنوات فقط، ومن تجاوز الـ 65 عاماً يتم التجديد له لعامين فقط، مشروط بعمل فحص طبي كامل".

وأعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، أمس الأربعاء، خلال جلستها الأسبوعية تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية.

وقررت الجنة في مستهل جلستها، تمديد حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50% حتى نهاية العام الحالي 2022م، كما قررت منح خصم بنسبة 50% لجميع مركبات الأجرة والعمومي من ضريبة الدخل حتى نهاية 2022م.

يذكر أن حملة تخفيض رسوم ترخيص المركبات العمومية بنسبة 50%، أعلنت عن تنفيذها وزارة والنقل والمواصلات العام الماضي 2021، إذ إنها لاقت ترحيباً من سائقي المركبات العمومية، حيث تجاوز نسبة الاقبال على الترخيص في الحملة الماضية 70%.