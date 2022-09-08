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بالفيديو
مشاهد من استهداف كتيبة جنين جيب عسكري بعبوة ناسفة بشكل مباشر
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:34 ص
08 سبتمبر 2022
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