بالفيديو مشاهد من استهداف كتيبة جنين جيب عسكري بعبوة ناسفة بشكل مباشر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:34 ص
08 سبتمبر 2022
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