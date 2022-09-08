كأس السوبر يجمع الزمالك المصري والهلال السعودي على أكبر ستاد لكأس العالم في قطر غدا



من المقرر ان يلتقي ناديا الزمالك المصري والهلال السعودي غدا الجمعة 8/9/2022 ،وتقام المباراة بين بطلي الدوريين المصري والسعودي، احتفالا بتدشين ملعب لوسيل، وهو أكبر استادات كأس العالم (قطر 2022) ، حيث ان ناديا الزمالك المصري والهلال السعودي يمتلكان ، تاريخا عريقا على المستويين المحلي والقاري، قبل المباراة المرتقبة بينهما.

يتجدد اللقاء بين الفريقين للمرة السادسة، حيث يجمعها ملعب لوسيل المونديالي يوم الجمعة المقبل، في كأس السوبر المصري السعودي.

تاريخ الزمالك المصري

يعد الزمالك القطب الثاني للكرة المصرية، وتسري شخصية البطل في عروقه، ونافس بها غريمه التقليدي الأهلي، نادي القرن في القارة السمراء.

حقق فريق الزمالك 63 لقبا محليا، منها تتويجه بالدوري المصري 14 مرة، وكأس مصر 28 مرة، والسوبر المصري (4).

وقديما، توج الفارس الأبيض ببطولات محلية أقيمت خلال فترات معينة، مثل كأس السلطان حسين مرتين ودوري منطقة القاهرة 14 مرة، وكأس أكتوبر (1).

على المستوى القاري، فاز الزمالك بـ11 بطولة أفريقية هي دوري أبطال أفريقيا 5 مرات وكأس الكؤوسة الأفريقية والكونفدرالية بواقع مرة لكل منهما، وكأس السوبر (4).

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كما كان للزمالك نصيب من البطولات الإقليمية، بفوزه بكأس الأفرو آسيوية مرتين، والبطولة العربية مرة والسوبر المصري السعودي (2).

تاريخ الهلال السعودي

أما الهلال زعيم الأندية السعودية والأكثر تتويجا بالألقاب هناك، فقد حقق 51 لقبا محليا بواقع الدوري السعودي 18 مرة وكأس الملك (9) وكأس ولي العهد (13) وكأس السوبر 3 مرات، كأس الاتحاد 7 مرات وكأس المئوية (1).

على المستوى القاري، صعد العملاق الأزرق إلى منصات التتويج 8 مرات، حيث فاز بدوري الأبطال 4 مرات وكأس الكؤوس الآسيوية مرتين، ومثلهما في السوبر الآسيوي.

وفاز الهلال أيضا بـ7 كؤوس إقليمية، هي البطولة العربية للأندية أبطال الدوري مرتين وأبطال الكؤوس مرة، وكأس النخبة العربية مرة، وكأس الأندية الخليجية مرتين إضافة إلى السوبر المصري السعودي مرة واحدة.