مهجة القدس: تقديم التماس للمحكمة للإفراج عن الأسير المضرب أحمد موسى

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس 8/9/2022، تقديم التماس للمحكمة العليا الصهيونية للإفراج عن الأسير المضرب عن الطعام أحمد موسى بعد أن رفضت محكمة عوفر الاستئنافية الصهيونية الإفراج عنه.

ويواصل الأسير أحمد موسى (44 عاماً) من بلدة الخضر ببيت لحم، إضرابه عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي دون أن توجه تهم محددة بحقه، وسط تخوفات حقيقية على مصيره.

ونقلت سلطات الاحتلال قبل أيام، موسى إلى مستشفى كابلان، بعد تدهور وضعه الصحي.

ويعاني الأسير المضرب موسى قبل اعتقاله من مشاكل في القلب، وحالته الصحية تستدعي الرعاية الحثيثة، وكان قد خضع لعدة عمليات من بينها عملية قلب مفتوح وزراعة صمام، ويتناول العديد من الأدوية لاسيما الأدوية المميعة للدم خوفاً من حدوث تجلطات.

ومنذ اعتقال جيش الاحتلال للأسير موسى لم يتلقَ أي نوع من أدويته، ومع إعلانه الإضراب المفتوح عن الطعام، أصبح هناك خطراً حقيقي على حياته، فبعد مرور فترة على إضرابه بات يواجه وضعاً صحياً صعباً للغاية، فهو يعاني حالياً من ارتخاء حاد في أطرافه من الجهة اليسرى، وأوجاع حادة في الرأس والقدمين واليدين، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك، ويشتكي أيضاً من عدم وضوح في الرؤية ودوخة مستمرة وأوجاع حادة بالصدر، عدا عن فقدانه الكثير من وزنه.