تراجع المستوى المعيشي العالمي لـ5 سنوات جراء كورونا

أكدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، اليوم الخميس، عن تراجع العالم في الصحة والتعليم ومستوى المعيشة والتنمية البشرية 5 سنوات إلى الوراء بسبب جائحة كورونا، معبرة عن خشيتها من أن تؤدي الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم الوضع.

وللمرة الأولى منذ تبنيه قبل ثلاثين عاما، انخفض مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع والتعليم ومستوى المعيشة، لعامين على التوالي، في 2020 و2021، وعاد إلى ما كان عليه في 2016، حسبما ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره.

وأوضح التقرير أن هذا "التراجع الهائل" يشمل أكثر من تسعين بالمئة من دول العالم.

وقال رئيس هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة أكيم شتاينر، في مقابلة مع وكالة فرانس برس إن "هذا يعني أننا نموت مبكرا وأننا أقل تعليما وأن دخلنا ينخفض"

وشدد على أنه "عبر هذه المعايير الثلاثة، يمكن تكوين فكرة عن سبب بدء شعور الناس باليأس والإحباط والقلق بشأن المستقبل".