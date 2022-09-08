سعر ايفون 14 برو max في السعودية - مواصفات iPhone14 ، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات والعراق والسعودية ومصر وفلسطين، والتي ارتفعت نسبة البحث عنها في محركات البحث جوجل، لا سيما مع اعلان الشركة إتاحة هاتف أيفون في الأسواق، كما سنرفق مواصفات ومميزات إصدارات أيفون بالشكل المتميز والأداء القوي وشاشة فائقة الدقة مع معالج قوي يأخذك إلى عالم من المتعة والانسيابية في الأداء، وتعتبر شركة أبل Apple الأمريكية من أقوى الشركات المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية، كما ينتظر الكثير من عشان الهواتف الذكية اقتناء هاتف ايفون 14 حول العالم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر ايفون 14 برو max في السعودية - مواصفات iPhone14.

سعر ايفون 14 برو max في الإمارات ايفون 14 موبيزل

ويزداد البحث بصورة كبيرة عن مواصفات وسعر ايفون برو max في العراق والإمارات وفي السعودية. ومن المتوقع أن يتم طرح الهاتف في السوق بسعر 1099 دولار لهاتف ايفون برو ماكس. مما يعني أن سعر ايفون برو ماكس في السعودية سوف يبدأ بسعر يقارب 5000 ريال سعودي. ويختلف السعر باختلاف الإصدار حيث أنه سوف يتم إصدار 3 هواتف ذكية بمواصفات مختلفة. ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف في مصر يتخطى 24 ألف. أما بالنسبة لسعر ايفون 14 برو ماكس في الإمارات فمتوقع له أن يبدأ بسعر 4700 درهم إماراتي.

مواصفات ومميزات ايفون 14 iPhone 14 Pro max

وتمتاز هواتف ايفون بقوة الأداء وكعادة إصدارات ايفون السابقة والتي تتميز بالعديد من المميزات التالية:

يتميز هاتف أيفون برو ماكس بمعالج iso قوي مما يجعله بالمقارنة بالهواتف الأخرى الأكثر سرعة والأقوى آداء.

iso من المتوقع أن تمتلك هواتف أيفون 14 كاميرا أكثر تطوراً من الإصدارات الحالية.

بحسب التسريبات سوف يتوفر مقاسان من الشاشات حيث تأتي شاشة ايفون 14 وايفون 14 برو بمقاس 6.1 بوصة.

ومن المتوقع أن تأتي شاشة هاتف ايفون 14 ماكس وايفون 14 برو ماكس بمقاس 6.7 بوصة.

من المتوقع أن تأتي الكاميرا الخلفية بمستشعر قوي بدقة 48 ميجابكسل.

وقد يتم إضافة كاميرا تدعم التكبير البصري لعشرة مرات.

بخصوص البطارية من المتوقع أن تكون أفضل من الإصدارات السابقة.

متى ينزل جوال ايفون برو ماكس في السعودية

لم يتم تحديد موعد معين لنزول الهاتف. ولم تقم شركة Apple الأمريكية بالإعلان عن موعد طرح الجهاز في السوق. لكن جميع التسريبات تشير إلى قرب طرح الجهاز وبالتحديد في شهر سبتمبر المقبل.

ومع اقتراب موعد إطلاق الهاتف المنتظر فمن المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة. وجاء الهاتف بتصميم جميل ومتميز ويدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس. ويأتي بذاكرة داخلية كبيرة ويدعم خاصية مقاومة الماء والغبار. والجسم مصنوع من الزجاج من الخلف بالإضافة إلى طبقة من الفريم من الألومنيوم. وزن الجهاز (226) والسمك 7.4ملم ويأتي الجهاز بنظام تشغيل iOS 16 ومقاس الشاشة 6.7 أنش.





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رسميا سعر هاتف ايفون 14 iPhone 14 Pro Max

أعلنت شركة أبل الأمريكية العالمية اليوم سعر أيفون 14 برو Max بالدولار وذلك من خلال المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن سعر الهاتف. وجاء سعر الهاتف كالتالي:-

iPhone 14 $799 .

iPhone Plus $899 .

iPhone 14 Pro $999

iPhone 14 Pro Max $1099

موعد حجز هاتف ايفون 14

من المقرر أن يبدأ الحجز لهواتف أيفون بدايةً من 9 سبتمبر عبر الموقع الإلكتروني. ومن المتوقع أن يصل هاتف أيفون 14 في 16 سبتمبر بينما أيفون 14 بلس في 7 أكتوبر. أما هاتف أيفون 14 برو و14 برو ماكس في 16 من الشهر الجاري.