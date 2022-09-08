سعر ومواصفات آيفون 14.. سعر ايفون 14 برو Max بالدولار، لا تتوقف شركة آبل الأمريكية عن انتاج أجهزة خلوية "آيفون" بإصدارات متقدمة، حيث أقدمت على إصدار جهاز آيفون 14 بمواصفات خيالية، ويبحث الملايين من عشاق التكنولوجيا لاسيما محبي أجهزة آيفون عن أبرز إصدارات الشركة، حيث إن أجهزة أيفون آبل اشتهرت على مستوى العالم وتلقى رواجا كبيرا من عشاق الأجهزة الخلوية، لاسيما في الوطن العربي وبالأحرى في دول الخليج العربي، لذلك يبحث هؤلاء عن كل ما يتعلق بإصدارات شرة آبل الجديدة فيما يخص بالأجهزة الخلوية وأجهزة الحاسوب، لكن الأخيرة بنسبة أقل.

مواصفات ايفون 14 برو

ويبحث عشاق الآيفون عن، سعر ومواصفات آيفون 14.. سعر ايفون 14 برو Max بالدولار، وذلك بعد أن كشفت شركة أبل الأمريكية في مؤتمرها السنوي أمس الأربعاء 7 سبتمبر 2022، عن الهاتفين iPhone 14 Pro، وiPhone 14 Pro Max.، وذلك بعد انتظار دام أشهر طويلة من عشاق أجهزة آيفون، إذ إنهم ينتظرون الإصدار على أحر من الجمر، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مواصفات ايفون 14 برو، لتطلعوا على سعر جهاز الآيفون الجديد.

أسعار أجهزة أبل:



أيفون 14: 3000 ريال

أيفون 14+: 3375 ريال

أيفون 14 برو: 4200 ريال

أيفون 14 برو ماكس: 4700 ريال pic.twitter.com/WVDruydHfy — Gorgeous (@gorgeous4ew) September 7, 2022

سعر ومواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس

وبعد مؤتمرها السنوي، كشفت شركة آبل عن، سعر ومواصفات آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس، حيث أشارت إلى أن آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس يطرحان بشاشات أكثر تطوراً من أي وقت مضى، شاشة آيفون برو تطرح بقياس 6.1 بوصة، وآيفون برو ماكس تطرح بقياس 6.7 بوصة، وأكدت أن آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس يطرحان برقاقة A16 المتطورة، الرقاقة تدعم أداء الهواتف وتمنح كاميرا الهواتف أداء أفضل، الرقاقة تحسن سرعة هواتف آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس بنسبة 40% أعلى من منافسيه، كاميرا هاتف آيفون 14 برو تطرح بقطر استشعاري أكبر بنسبة 64%، الكاميرا تطرح بدقة 48 ميجابيكسل، كما إن كاميرا هاتف آيفون 14 برو تم تحسينها أكثر مرتين من كاميرا آيفون 13 برو، مع تعزيز كاميرا الهاتف الجديد بنظام "تيليفوتو" محسن أكثر مرتين من إصدار الهاتف السابق، كاميرا آيفون 14 برو تطرح بنظام تقريب صورة استثنائي باسم Apple ProRAW، النظام يتمتع بخاصية التقاط بعرض أكبر للصورة، وتحسين أكثر 3 مرات للصور عند استخدام خاصية التقريب، آيفون 14 برو سيطرح بسعر 999 دولارا وهاتف آيفون 14 برو ماكس سيطرح بسعر 1099 دولاراً.

🇸🇦 اسعار ايفون ١٤ في السعودية 🇸🇦



🛑سعر تقريبي بنسبة ٩٠٪🛑

🛑بناءً على اسعار سابقه🛑



ايفون ١٤ العادي "٦.١ : يبدأ من ٣٥٠٠ ريال

ايفون ١٤ ماكس "٦.٧ : يبدأ من ٣٩٠٠ ريال

ايفون ١٤ برو "٦.١ : يبدأ من ٤٢٠٠ ريال

ايفون ١٤ برو ماكس "٦.٧: يبدأ من ٤٧٠٠ ريال



🇸🇦متى ينزل بالسعودية ؟بعد ١٧ يوم pic.twitter.com/8DLZ9bCqRw — موعد نزول الايفون الجديد - ايفون 14 (@PhoneCountDown) September 7, 2022

سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات

وفور اصدار جهاز آيفون 14 برو، وجهاز آيفون 14 برو ماكس، بات الإماراتيون يبحثون عن سعر ومواصفات، سعر ايفون 14 برو Max في الإمارات، حيث إنهم مع دول الخليج يعدون من أكثر الدول بحثاً عن آخر إصدارات أجهزة آيفون التي تطلقها شركة آبل الأمريكية إذ إن سعر iPhone 14 Pro Max في الإمارات ودبي 6,000 درهم إماراتي، حيث إننا في هذه المقالة قد أرفقنا لكن متابعينا الكرام، سعر ومواصفات آيفون 14.. سعر ايفون 14 برو Max بالدولار، لتقتصر عليكم عناء البحث عن سعر ومواصفات وآخر التطورات فيما يخص جهاز آيفون 14 برو، وجهاز آيفون 14 بروم ماكس.