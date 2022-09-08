ما هو المكان الأكثر أمنًا في طائرة الركاب..!؟

تعتبر وسيلة النقل الطائرة واحدة من أكثر الوسائل أمنا، إلا أن بعض الناس يخافون من ركوبها في الرحلة الجوية.

يقول مصمم الطائرات فيكتور بريادكا، إنه ينصح مَن يشعرون بالقلق قبل الرحلة الجوية بأن يتواجدوا في مكان محدد في الطائرة أثناء الرحلة.

وأشار إلى أن الأماكن الآمنة نسبيًا توجد في مؤخرة الطائرة، التي هي الجزء الأقل تعرضا للدمار في حال تحطمت الطائرة:

كانت هناك حوادث تحطمت فيها طائرات كبيرة بينما نجا من جلسوا في الصف الأخير.

وبالتالي فإن ذيل الطائرة هو المكان الأكثر أمنا في الطائرة ضيقة البدن. أما بالنسبة للطائرة عريضة البدن فإنها قد تتحطم في أسرع وقت، ولهذا يقل احتمال نجاة ركابها.