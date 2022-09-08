سعر الذهب في السعودية اليوم – سعر جرام الذهب عيار 21

يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 8/9/2022، هبوطاً في السوق المحلية، خلال التعاملات الصباحية، بالتزامن مع هبوط سعر الذهب اليوم عالمياً حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1714 دولار هبوط -3 $.

سعر الذهب اليوم الخميس في السعودية

أسعار جرام الذهب في السعودية

أسعار جرام الذهب اليوم 2022/09/08

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 206.65 55.11

سعر جرام الذهب عيار 22 189.43 50.51

سعر جرام الذهب عيار 21 180.82 48.22

سعر جرام الذهب عيار 18 154.99 41.33

سعر جرام الذهب عيار 14 120.55 32.15

سعر أونصة الذهب بيع 6,427.50 1,714.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,431.25 1,715.00

يوضح جدول أسعار جرام الذهب سعر الذهب الخام

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/09/08

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 227.31 60.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 542.45 144.65

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,074.58 286.55

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,735.86 462.89

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,818.52 484.94

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,983.83 529.02

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,124.36 566.49

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,219.78 1,125.28

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,276.92 1,673.85

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,287.67 876.71

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,543.20 1,744.85

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,477.13 2,793.90

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 20,912.92 5,576.78

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,477.81 660.75

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 208,095.98 55,492.26

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 104,233.97 27,795.73

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياُ

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-09-08 206.65 189.43 180.82 154.99

2022-09-07 205.20 188.10 179.55 153.90

2022-09-06 206.17 188.99 180.40 154.63

2022-09-05 206.41 189.21 180.61 154.81

2022-09-04 206.41 189.21 180.61 154.81

2022-09-03 206.41 189.21 180.61 154.81

2022-09-02 204.72 187.66 179.13 153.54

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

يوضح الجدول التالي أسعار الذهب بيع وأسعار الذهب شراء

يتم تحديث أسعار الذهب بيع و تحديث أسعار الذهب شراء كل نصف ساعة

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/09/08

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 184.43 221.63

عيار 21 175.82 213.37

عيار 18 149.99 207.68