بالفيديو إصابة جندي "إسرائيلي" باشتباك مسلح مع مقاومين في جنين

أُصيب جندي "إسرائيلي"، فجر اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، برصاص مقاومين فلسطينيين، خلال اشتباك مسلح، عقب اقتحام قوات الاحتلال حي الهدف في جنين شمال الضفة المحتلة.

وقالت القناة "12" العبرية: إن جندياً "إسرائيلي" أُصيب بجراح برصاص مقاوميـن خلال اقتحام جنين فجر اليوم.

وتصدى مقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بالرصاص، إذ أظهرت مقاطع مصورة لحظات إطلاق النار صوب آليات الاحتلال عقب اقتحامها للحي.

ورصدت كاميرات مشاهد من انسحاب جيش الاحتلال من حي الهدف ومحيط مخيم جنين بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

واستشهد مواطن، الليلة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قرب قرية بيتين شمال شرق رام الله في الضفة المحتلة، بالتزامن مع اقتحام الاحتلال لمدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطن برصاص الاحتلال عند مدخل قرية بيتين، وبالقرب من حاجز "بيت إيل" العسكري المقام على أراضي مدينة البيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال عززت من تواجدها على الحاجز وفي محيطه، وأوقفت مركبات المواطنين، وأعاقت مرورهم ودققت بطاقاتهم الشخصية.

من جانب آخر، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس شمال الضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية في المنطقة، أن أكثر من ٥٠ آلية عسكرية حتى الآن بالإضافة لتعزيزات عسكرية كبيرة تقتحم في هذه الأثناء شرق نابلس في محيط مخيم بلاطة وقبر يوسف.

وأضافت المصادر، أن جيش الاحتلال نشر وحدات من القناصة في محيط قبر يوسف وشارع عمان.

وأقدمت طائرات مسيرة بإلقاء قنابل دخانية وصوتية على أبواب مخيم بلاطة.

وأشار المصادر ذاتها إلى أن القوات المقتحمة قوبلت بزخات من الرصاص أطلقه مقاومون فلسطينيون صوبها في شارع عمان.