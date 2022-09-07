سعر الدولار اليوم الخميس في السودان 8 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار في السودان، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في السودان بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار اليوم الخميس في السودان 8 سبتمبر 2022.

صعد سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي ليصل إلى 571.25 جنيه متوسط ترجيحي لدى الصرافات، و574.92 متوسط ترجيحي لدى المصارف التجارية.

وصعد سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 581 جنيهاً، صعودا من سعر إغلاق أمس الثلاثاء البالغ 580 جنيها، بحسب وسائل إعلام محلية.

سعر اليورو اليوم الخميس في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 565.9 جنيه لدى الصرافات، و569.40 لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 562 جنيهاً.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 655.20 جنيه لدى الصرافات، و659.10 جنيه لدى المصارف التجارية، مقابل 662.50 جنيه لدى الصرافات، و668.16 جنيه لدى المصارف التجارية أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس في السودان

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 662 جنيهاً، وهو السعر نفسه في ختام تداولات أمس الثلاثاء.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم الخميس

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 152.01 جنيه لدى الصرافات، و153.04 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 151 جنيهاً.

سعر الدرهم الاماراتي في السودان اليوم الخميس

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 155.99 جنيه لدى الصرافات، و157.20 جنيه لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 159 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في السوادن اليوم الخميس

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1849.20 جنيه لدى الصرافات، و1861.97 جنيه لدى المصارف التجارية.