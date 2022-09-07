سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار في سوريا، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في سوريا بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 8 سبتمبر 2022.

سعر الدولار اليوم في سوريا الخميس 8 سبتمبر 2022

استقر سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الدولار اليوم في سوريا نحو 4405 ليرات للشراء، و4430 ليرة للبيع.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

وهبط سعر اليورو اليوم في سوريا لـ 4361 ليرة للشراء، و4391 ليرة للبيع، مقابل 4365 ليرة للشراء، و4395 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس في سوريا

بينما صعد سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5070 ليرة للشراء، و5109 ليرة للبيع، مقابل 5059 ليرة للشراء، و509 ليرة للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في سوريا

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 1171 ليرة للشراء، و1180 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي اليوم الخميس في سوريا

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 1197 ليرات للشراء، و1206 ليرات للبيع.

سعر الدينار الكويتي في سوريا

وتراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14256 ليرة للشراء، و14362 ليرة للبيع، مقابل 14274 ليرة للشراء، و14380 ليرة للبيع أمس.