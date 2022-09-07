سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة، عن سعر الدولار في لبنان، والذي استقر في تعاملات اليوم الخميس، كما لاحظنا وجود اهتمام كبير لدى المواطنين في لبنان بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، خاصة رجال الأعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022.

سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022

وتراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة من اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليتم التداول صباح اليوم الأربعاء بتسعيرة تتراوح ما بين 35150 - 35200 ليرة لبنانية لكل دولار.

سعر سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022

وسجل الدولار في لبنان الأربعاء ما بين 35300 و35350 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بحسب "سفير الشمال" اللبناني.