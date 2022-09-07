1355 شخصاً حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات باكستان الى 1355 شخصاً، بعد أن لقي 11 شخصاً حتفهم خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وقالت هيئة الكوارث الوطنية الباكستانية: إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في الـ 24 ساعة الماضية، في إقليم السند جنوب باكستان.

ووفق الهيئة، فإنه من بين الوفيات الجديدة، ثلاثة أشخاص بإقليم بلوشستان (جنوب غرب)، واثنان في إقليم "خيبر باختونخوا" (شمال غرب)، ليرتفع الإجمالي في عموم البلاد إلى 1355 قتيلا بحسب البيان نفسه.

وأضافت الهيئة أن حصيلة القتلى في إقليم السند لوحده بلغت 542 وذلك منذ بدء هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ووفق البيان، فإن عدد قتلى الفيضانات في إقليم خيبر باختونخوا وصل 292 شخصا.

كما لقي 263 شخصا مصرعهم في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) و191 آخرين في إقليم البنجاب (شمال شرق) منذ بداية الفيضانات.

وبلغت إجمالي الإصابات في عموم البلاد 12 ألفا و722 أشخاص منذ منتصف يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.

الأمطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 33 مليونا من سكان البلاد البالغ عددهم 220 مليونًا تقريبًا، ما تسبب في خسارة قدرها 10 مليارات دولار في أضرار للبنية التحتية الضعيفة بالفعل، بحسب المصدر نفسه.