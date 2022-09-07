تشيلسي الإنجليزي يعلن إقالة مدربه توماس توخيل من منصبه

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، "إقالة مدربه الألماني توماس توخيل من منصبه"، بعد تدهور نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال تشيلسي، في بيان له، إن "الجميع في النادي يوجهون الشكر لتوخيل والجهاز الفني على مجهوداتهم خلال الفترة الأخيرة"، مضيفا أن "توخيل سيظل يحتل مكانة كبيرة في تاريخ النادي بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

وتابع البيان: "يعتقد الملاك الجدد للنادي أن هذا هو الوقت المناسب للتغيير، مؤكدا أن "طاقم تدريب تشيلسي سيتولى مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير للمباراة القادمة، وأن النادي سيتحرك بسرعة لتعيين مدرب جديد".

وجاء قرار إقالة توخيل بعد الهزيمة الأخيرة أمس الثلاثاء أمام دينامو زغرب الكرواتي، بهدف نظيف، في افتتاحية مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وقاد توخيل تشيلسي في 99 مباراة، فاز في 62 مباراة، وتعادل 19 مباراة، وخسر 18، ولم يبدأ بداية جيدة في الدوري الإنجليزي، ولا دوري الأبطال هذا الموسم.