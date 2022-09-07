بالفيديو سكتة دماغية تصيب مذيعة أمريكية خلال بث مباشر لنشرة الأخبار

تعرضت مذيعة أمريكية إلى نوبة إعياء مفاجئة، خلال بث تلفزيوني مباشر لنشرة الأخبار، ليتضح لاحقا أنها أصيبت بسكتة دماغية.

كانت المذيعة جولي تشين تعلن خبرا عن صاروخ وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الذي تم إلغاء إطلاقه، عندما ارتبكت بشكل واضح وبدأت في تكرار كلماتها، وبعد عدة ثوان انتهى الأمر باعتذار المذيعة للمشاهدين، قائلة: "أنا آسفة، هناك شيء ما يحدث معي هذا الصباح".

وبعدما خضعت المذيعة للعلاج وصفت ما حدث قائلة: "على مدار عدة دقائق خلال نشرتنا الإخبارية بدأت الأمور تحدث، أولاً فقدت الرؤية الجزئية في إحدى العينين، وبعد ذلك بقليل تخدرت يدي وذراعي. ثم عرفت أنني كنت في مشكلة كبيرة عندما لا يتكلم فمي بالكلمات التي كانت أمامي مباشرة على الملقّن".