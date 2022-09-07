مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر

تستعد جماهير الكرة العالمية، لمشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان، ضمن فعاليات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2022/ 2023.

ومن المقرر أن يحل نادي بايرن ميونيخ الألماني ضيفا ثقيلا على نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي تجمع بينهما على إستاد "سان سيرو"، حيث ينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وسوف تذاع مباراة بايرن ميونيخ ضد انتر ميلان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، باعتبارها الوكيل الرسمي لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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