بث مباشر مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا

يستهل برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بمواجهة سهلة على الورق أمام ضيفه فيكتوريا بلزن، اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022.

برشلونة الذي يقدم مستويات رائعة في الدوري الإسباني، كان سيئ الحظ بتواجده في المجموعة الثالثة والتي وصفت بمجموعة الموت.

هذه المجموعة تضم إلى جانب برشلونة وفيكتوريا بلزن، كلا من بايرن ميونخ وانتر ميلان.

وستقوم قناة "بي إن سبورتس بريميوم 3" بنقل مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا على الهواء مباشرة.

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

رابط جديد.. مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة وفيكتوريا بلزن الآن يلا شوت.. بث مباشر مباراة برشلونة ضد فيكتوريا بلزن يوتيوب بدون تقطيع