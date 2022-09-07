موعد إصدار تحديث IOS 16 2022- الهواتف التي تدعم IOS 16، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تحديث IOS 16 2022، والذي يكثر البحث عنه عبر محركات البحث جوجل، ويعرف بأنه نظام التشغيل الخاص بأجهزة آيفون وآيباد وهي الأجهزة التي تصدرها شركة APPLE الأمريكية، التي تعد الشركة الرائدة في صناعة الأجهزة الإلكترونية على مستوى العالم، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم موعد إصدار تحديث IOS 16 2022- الهواتف التي تدعم IOS 16.

موعد إصدار تحديث IOS 16 2022- الهواتف التي تدعم IOS 16

ومن المعروف أن هناك نظامين تشغيل للهواتف المحمولة والتابلت على مستوى العالم، وهو نظام iOS الذي يدعم أجهزة آيفون وآي باد فقط، ونظام أندرويد وهو يدعم باقي أجهزة المحمول والتابلت على مستوى العالم، وعادة تبحث شركة APPLE الأمريكية عن التميز وكل ما هو جديد، لذا تستخدم نظام تشغيل خاص بأجهزتها فقط، يصعب اختراقه ويتميز بالسهولة كما أنه يشعر مستخدمي الآيفون والآيباد بالتميز.

تحديث iOS 16 بيتا

ومثلما تهتم شركة APPLE الأمريكية بتحديث أجهزتها كل عام، بما يواكب التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، تهتم أيضا بتحديث نظام iOS ، وهو نظام التشغيل الذي تدعمه هواتف الآيفون والآيباد، حيث أعلنت الشركة عن اقتراب موعد إصدار تحديث iOS 16 الذي يدعم هواتف الآيفون والآيباد.

ما هو أحدث إصدار iOS ؟

ووفقا للتقارير يشمل تحديث iOS 16، على عدد كبير من المميزات الجديدة لهواتف آيفون، ويتضمن ذلك القدرة على تحرير الرسائل النصية وإلغاء إرسالها، وتقسيم عمليات الشراء، إلى مدفوعات نصف شهرية باستخدام Apple Pay Later، وتخصيص شاشة القفل، بشكل أوسع، وغيرها الكثير من الميزات الأخرى.

موعد إصدار تحديث iOS 16

وعلى الرغم من أن شركة APPLE لم تعلن عن تاريخ محدد لإصدار تحديث iOS 16، لكنه من المتوقع أن تطلق شركة APPLE الأمريكية سلسلة هواتف آيفون 14 في سبتمبر الجاري مع التحديث الجديد iOS 16، وبالتالي اقترب موعد إصدار تحديث iOS 16، ويترقب عشاق ومستخدمي إصدار التحديث الجديد لمعرفة أبرز مميزاته والهواتف التي تدعمه من إصدارات آيفون.

الأجهزة التي تدعم iOS 16

ونعرض في السطور التالية، هواتف آيفون التي تدعم نظام تحديث iOS 16 ، والتي جاءت على النحو التالي :-

هاتف iphone 8

هاتف iphone 8 pluse

هاتف iphone X

هاتف iphone XS

هاتف iphone XS Max

هاتف iphone XR

هاتف iphone 11

هاتف iphone 11 pro

هاتف iphone 11 pro Max

هاتف iphone 12

هاتف iphone 12 Mini

هاتف iphone 12 pro

هاتف iphone 12 pro Max

هاتف iphone 13

هاتف iphone 13 Mini

هاتف iphone 13 pro

هاتف iphone 13 pro Max

هاتف iphone SE “ابتداء من الجيل الثاني”

تنزيل تحديث iOS 16

ومن المتوقع أن يتم طرح إصدار تحديث iOS 16 من خلال جهاز آيفون 8 والإصدارات الأعلى منه، وذلك وفق النظام القديم، علما بأن له الكثير من المميزات الخاصة، ويمكن تحميل الإصدار للهواتف الأعلى من آيفون 8 أو الهاتف نفسه سيكون من السهل العمل على تلك الهواتف، وكل ما على المستخدم هو الدخول لإعدادات الآيفون واختيار القائمة العامة، وبعدها يتم اختيار تحديث البرامج، ثم اختيار تحديث تلقائي وبعد تحميل الإصدار يتم تثبيته وتطبيقه على الهاتف.