حميد: تحرر منى قعدان يعيد لنا قوة مواصلة التضحية

قالت آمنة حميد، القيادية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين: اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022: إن تحرر أيقونة نساء الجهاد منى قعدان "يعيد لنا القوة في الاستمرار في التضحية والجهاد".

وأضافت حميد في تصريح صحفي اليوم: الأخت منى قعدان تمثل قيمة ثورية كبيرة للنساء الفلسطينيات ونموذج المرأة الفلسطينية، التي عايشت كل ظروف تطور المقاومة والجهاد في الضفة المحتلة".

وهنأت حميد، منى قعدان بنيل حريتها وعودتها إلى عائلتها وإلى بيتها في عرابة لتكمل مشوارها الوطني بجانب أشقائها وأبناء وبنات شعبها.

وتابعت بالقول: الأخت منى تمثل الحاضنة للأسيرات الفلسطينيات وثقتنا بأنها ستبقى سنداً للأسيرات ومدافعة عن همومهنّ وحريتهنّ".