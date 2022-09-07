ارتفاع صادرات السودان من الذهب إلى أكثر من 1.3 مليار دولار

أعلن مصرف السودان المركزي أن صادرات البلاد من الذهب ارتفعت في النصف الأول من العام الحالي لتبلغ مليارا و315 مليون دولار، بزيادة نحو 300 مليون دولار عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وعزا المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، الارتفاع المستمر لإنتاج الذهب منذ العام 2020 إلى "العمل الجاد الذي ظل يقوم به قطاع المعادن وأذرعه والوزارات والمؤسسات ذات الصلة".

ونقلت وكالة السودان للأنباء عن أردول أن تلك النجاحات "تشكل كتابا مفتوحا وبيانا بالعمل لكل محاولات تثبيط همة العاملين والمستثمرين في قطاع المعادن في السودان".