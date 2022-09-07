المجاهدين تنعي الشهيد "يونس تايه" من طوباس

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الشهيد يونس غسان تايه (21 عاماً) الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

وأكدت المجاهدين –في بيان لها- أنهذه الدماء التي تسيل على ثرى فلسطين الطاهرة لا تذهب هدراً بل تنبت عزاً وانتصاراً، لأن الشهداء هم أيقونة النصر والتحرير الشامل.

وشدّدت الحركة، على أن الضفة المحتلة ستبقى المخزون النابض بالثورة والمقاومة، ولن تفلح سياسة استهداف المقاومين وملاحقتهم واعتقالهم في إنهاء الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة.

كما وأكدت أن الرد على هذه الأفعال الاجرامية المتكررة في الضفة يستوجب إشعال جذوة المقاومة في كافة أرضنا المحتلة حتى تحقيق الخلاص الشامل ودحر الاحتلال عن كامل ترابنا المقدس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت اليوم الأربعاء 7/9/2022، عن استشهاد الشاب يونس غسان تايه (21 عاماً) برصاصة مباشرة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس.

وأوضحت وزارة الصحة، أن الشاب التايه أصيب برصاصة مباشرة في القلب.

ووفقًا لمصادر طبية، فإن الشاب أصيب بجروح حرجة وخلال نقله للمستشفى استشهد رغم محاولات الطواقم الطبية إنقاذه.