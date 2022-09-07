مواصفات آيفون 14 الذي كشفت عنه "آبل"- سعر آيفون 14- بدأت التسريبات والأخبار عن iPhone 14 ايفون 14 في الظهور رغم عدم إطلاق آبل ايفون 13 بعد، حيث من المتوقع أن تشمل سلسلة ايفون 14 في عام 2022 أربعة هواتف جديدة ليس من بينها إصدار ميني على غرار ايفون 12 ميني، حيث تخطط آبل لإلغاء الإصدار بشاشة صغيرة نظرا لتحقيقه مبيعات أقل من التوقعات، لذا تعقد شركة "آبل" الأربعاء ندوة صحفية للكشف عن أحدث إصدارات هاتف "آيفون" وساعة جديدة مختلفة في مؤتمرها السنوي الذي يترقبه الملايين من عشاق منتجات الشركة الأميركية.

مواصفات آيفون 14 الذي كشفت عنه "آبل"

وكشفت وكالة بلومبيرغ عن توقعاتها للإصدارات الجديدة للهاتف وساعة "آبل ووتش" في الحدث الذي سينقل على الهواء من مقر الشركة في ولاية كاليفورنيا تحت عنوان "Far out"، ومن المتوقع الإعلان عن باقي المنتجات في شهر تشرين الأول/ أكتوبر.

مواصفات آيفون 14 الذي كشفت عنه "آبل"

وقال الخبير والمدون التقني الشهير، مارك غورمان، في مقال على بلومبيرغ، إن الشركة ستعلن عن أربعة إصدرات جديدة لآيفون 14 تتضمن "تغييرات أكثر أهمية" عن تلك التي تم إدخالها على "آيفون 13"، لكنها "لن تكون مذهلة".

وستتضمن الإصدارات الجديدة كما هو معتاد نسختين قياسيتين، ونسختين "برو" لكن لن يكون هناك إصدار "ميني" كما كان الحال مع "آيفون 13 ميني".

ومن المتوقع أن يكون التركيز على الأجهزة الكبيرة، إذ تخطط الشركة لإصدار آيفون بلس بحجم 6.1 بوصة، وآيفون بلس بحجم 6.7 بوصة، وجهازي "برو" 6.1 بوصة و"برو ماكس" بحجم 6.7 بوصة.

ويتضمن تصميم إصدار "برو" تغييرات في التصميم، حيث تم تصغير حجم ما يسمى "النوتش" وهو المكان العلوي في الشاشة الذي يوجد به الكاميرا ومستشعر بصمة الوجه.

ومن المتوقع أن يحتوي النوتش على قواطع للكاميرا الأمامية ومستشعرات بصمة الوجه، وعندما يكون الجهاز قيد الاستخدام، سيكون على شكل شق طويل يشبه كبسولة الدواء.

ورغم أن مساحة الشاشة ستكون أكبر مع تصغير حجم النوتش، لا يتوقع المدون تغير شريط الحالة في الجزء العلوي كثيرا.

وستبدو طرازات "برو" أكبر قليلا بشكل عام وستتضمن حواف أصغر، وستحتوي على بطاريات أكر حجما.

وستكون هناك مساحة أكبر للكاميرا في الجزء الخلفي من إصداري "برو" و"ماكس" لعدسة أكبر بدقة 48 ميغابكسل ومستشعرات تقريب.

ومن المتوقع إدخال تحسينات على تسجيل الفيديو والتصوير في الإضاءة المنخفضة أيضا، لكن سيتم حجز أهم الترقيات لإصدارات "برو" وقد يكون ذلك هو أهم ما سيكون في الحدث بالنسبة لمنتجات آيفون.

وإجمالا، يقول المدون إن هذه التغييرات "لن تغير قواعد اللعبة"، لكن ستكون كافية لإغراء مستخدمي طرازات "آيفون 11"، وما قبلها لتحديث هواتفهم.

وتوقع طرح أجهزة آيفون الجديدة للبيع في 16 أيلول/ سبتمبر، أي قبل أسبوع تقريبا من المعتاد.

لكن الهواتف ليست ما تركز عليه الشركة فقط حاليا لجذب العملاء، فهي تولي اهتماما كبيرا بأنواع أكثر تطورا من "آبل ووتش" و"إيربادز".

ومن المتوقع أن يكون هناك اهتمام كبير خلال الحدث بإصدارات "آبل ووتش"، مع إطلاق الجيل الأول من "آبل ووتش برو"، التي ظهرت في العديد من التسريبات مؤخرا.

وبالإضافة إلى نسخة قياسية من "آبل 8" ستطرح الشركة "آبل ووتش برو" التي سوف تستهدف هواة المشي والركض بشكل خاص، وستأتي بتصميم جديد كليا، وهيكل من التيتانيوم أكثر صلابة من التقليدي، إلى جانب مزايا جديدة لتتبع اللياقة.

وتتميز "برو" بعمر أطول للبطارية، وبشاشة أكبر، بحيث يمكن للمستخدمين عرض المزيد من إحصاءات تتبع اللياقة البدنية والصحة في نفس الوقت.

ونظرا لهذه الإمكانيات، يتوقع أن يتراوح سعرها بين 900 دولار إلى 1000 دولار، لتكون أعلى من الأسعار الحالية للإصدارات القياسية من "آبل ووتش".

وسيأتي سلسلة 8 بمستشعر مخصص لقياس درجة حرارة الجسم، وخصوبة المرأة.

ومن المتوقع الإعلان عن نسخة أقل تكلفة هي Apple Watch SE، التي ستكون مثل طراز عام 2020، لكنها ستزود بمعالج "أس8" بدلا من "أس 5".

وهذا المعالج الأسرع سوف يستخدم أيضا في سلسلة 8 و "برو".

مواصفات ايفون 14 المتوقعة والمميزات والسعر

بدأت التسريبات والأخبار عن iPhone 14 ايفون 14 في الظهور رغم عدم إطلاق آبل ايفون 13 بعد، حيث من المتوقع أن تشمل سلسلة ايفون 14 في عام 2022 أربعة هواتف جديدة ليس من بينها إصدار ميني على غرار ايفون 12 ميني، حيث تخطط آبل لإلغاء الإصدار بشاشة صغيرة نظرا لتحقيقه مبيعات أقل من التوقعات.

4 هواتف جديدة مع إلغاء الإصدار بشاشة أصغر

ومن المتوقع أن تتضمن سلسلة هواتف ايفون 2022 أو iPhone 14 أربعة هواتف ذكية جديدة، على أن يتوفر هاتفين بشاشة 6.1 بوصة وهاتفين آخرين بشاشة أكبر قياسها 6.7 بوصة، مع إلغاء ايفون ميني بشاشة 5.4 بوصة، وذلك حسب المحلل الموثوق منه مينج-شي كو في مذكرة جديدة للمستثمرين وفقا لموقع MacRumors، على أن يكون هاتفين من بينهما بأقوى مواصفات وهاتفين بمواصفات أقل، وذلك على غرار سلسلة هواتف ايفون 12 الحالية بالنسبة للمواصفات.

وفيما قدمت آبل هاتفها الذكي iPhone 12 Mini ضمن سلسلة هواتف ايفون 12 في وقت سابق من العام الماضي 2020، والذي تخطط لتوفيره أيضا خلال العام الحالي 2021، إلا أن تقرير المحلل الشهير مينج كو يشير إلى إلغاء الإصدار الميني في العام المقبل 2022، حيث لم يحقق ايفون 12 ميني المبيعات المتوقعة وفقا للعديد من التقديرات حول مبيعات ايفون 12.

يقدم iPhone 14 ترقيات كبيرة للكاميرا

ويعتقد كو أن آبل ستقدم ترقيات أو تحسينات كبيرة على الكاميرا في ايفون 14 أو ايفون 2022، حيث من المتوقع أن تزود آبل هواتف iPhone 14 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وهو ما يقول “كو” أنها سترتقي بالتصوير الفوتوغرافي في ايفون إلى مستوى جديد أفضل تماما، لكن التحسينات لا تتعلق فقط بدقة الكاميرا التي ستصبح 48 ميجابكسل بدلا من 12 ميجابكسل، حيث ستأتي الكاميرا بحجم بكسل كبير يصل إلى 2.5 ميكرومتر، وهو الأكبر كثيرا مقارنة مع هواتف ايفون 12 وهواتف ايفون 13 المقبلة وأقوى الهواتف الذكية بنظام أندرويد.

وبالإضافة إلى الكاميرا بدقة 48 ميجابكسل القادرة على التقاط صور بدقة 12 ميجابكسل، فمن المتوقع أن توفر هواتف ايفون 14 أيضا إمكانية تسجيل الفيديو بدقة 8K، وهي الميزة المتوفرة الآن في العديد من هواتف اندرويد مثل جالاكسي اس 21 الترا، كما ستدعم هواتف

iPhone 14 أيضا عرض مقاطع الفيديو بدقة 8K المصورة بواسطة آيفون عبر الشاشات أو أجهزة التلفزيون المدعومة، ومع اقتراب إطلاق آبل نظارة للواقع المختلط أو الواقع المعزز، فإن المحلل Kuo يقول أن هواتف 2022 ‌iPhone‌ ستنشئ مقاطع فيديو وصورا مناسبة أكثر لها.

تصميم ايفون 14

أما عن تصميم iPhone 14 ايفون 14 والأجيال المقبلة من ايفون، فإنه من المتوقع أن تتوفر هواتف ايفون 13 هذا العام 2021 مع “نوتش” بحجم أصغر قليلا، فيما تأتي هواتف ايفون 14 أو هواتف ايفون 2022 بكاميرا أمامية في ثقب داخل الشاشة، على أن تقدم آبل شاشة كاملة بدون أي نوتش أو ثقب مع وجود مستشعر للبصمة Touch ID أسفل الشاشة نفسها.

الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة

وفقا لتسريب جديد من DylanDKT، فإن سلسلة هواتف ايفون 14 ستضم 4 اصدارات تشمل iPhone 14 وiPhone 14 Max، بالإضافة إلى iPhone 14 Pro وايفون 14 برو ماكس، وذلك بشاشة 6.1 بوصة و6.7 بوصة فقط، على أن يتوفر الإصدارين بمواصفات أقوى وتكلفة اعلى ايفون 14 برو و14 برو ماكس بتصميم يعتمد على وجود الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة نفسها، مع الحفاظ على التقنيات الخاصة ببصمة الوجه FaceID مخفية أسفل الشاشة، فيما يحتفظ كل من ايفون 14 و14 ماكس بنفس تصميم الجيل الحالي (ايفون 13)، مع وجود الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه في نوتش أعلى منتصف الشاشة.

تصميم غريب لايفون 14 برو و14 برو ماكس

وفيما تخطط شركة Apple للحفاظ على تصميم الجهة الأمامية والشاشة في كل من ايفون 14 و14 ماكس بشاشة أكبر المميز بوجود “نوتش” يتضمن الكاميرا الأمامية وتقينات بصمة الوجه ، فقد ظهر تقرير جديد من المحلل الموثوق منه روس يونج والاستشاري في مجال صناعة الشاشات أكد أن آبل ستتخلى عن “النوتش” في كل من ايفون 14 برو و14 برو ماكس، لكن بدلا من الاعتماد على وجود الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة فقط كما هو متوقع مع إخفاء تقنيات بصمة الوجه FaceID، فإن كلا الهاتفين سيحملان تصميما توجد فيه الكاميرا الأمامية في ثقب داخل الشاشة، إلى جانب ثقب آخر يشبه حبة الدواء مدمج به تقنيات بصمة الوجه التي من الصعب إخفائها أسفل الشاشة، وهو التصميم الغريب لكن قد يعتاد عليه المستخدمين كما اعتادوا على “النوتش” الذي واجه انتقادات كبيرة عند توفيره للمرة الأولى في iPhone X.

ايفون 14 و14 ماكس لن يحصلا على المعالج الجديد A16

وحسب تقرير جديد لمينج شي كو المشهور بدقة أخباره المتعلقة بشركة آبل، فإن آبل تخطط لتزويد كل من ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس فقط بالجيل الجديد من معالجاتها A16، على أن يعمل كل من ايفون 14 و14 ماكس بمعالج A15 الذي تعتمد عليه آبل في هواتف ايفون 13.

كما أن كل من iPhone 14 Pro و14 Pro mAX سيحصلان على ذاكرة وصول عشوائي (رام) LPDDR 5 أسرع، فيما يأتي كل من ايفون 14/14 ماكس بذاكرة وصول عشوائي ومن الجدير بالذكر أن سلسلة 14 Pro ستحصل أيضًا على ذاكرة وصول عشوائي LPDDR 4X أبطأ.

كاميرا سيلفي أفضل في ايفون 14 تدعم ميزة التركيز التلقائي

ومن المتوقع أن يحمل ايفون14 أيضا للمستخدمين كاميرا أمامية أفضل للسيلفي ومكالمات فيس تايم، حيث قال تقرير جديد للمحلل مينج كو في أبريل 2022 أن آبل ستزود هواتف iPhone 14 بكاميرا أمامية (في ثقب داخل الشاشة) تدعم ميزة التركيز التلقائي، كما تأتي بفتحة عدسة أوسع F1.9 مقارنة مع F2.2 في ايفون 13، وهو ما يتيح تجربة تصوير ومكالمات فيديو أفضل في ظروف الإضاءة المنخفضة، كما يحسن من التقاط صور البورتريه.

صورة مسربة تؤكد تصميم ايفون 14

وفي أبريل 2022، ظهرت صورة مسربة تؤكد تصميم الهواتف الأربعة من سلسلة iPhone 14، والتي توضح أن كل من ايفون14 و14 ماكس سيحتفظان بنفس تصميم ايفون 13 المميز بوجود نوتش يتضمن الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه Face ID، فيما يأتي كل من ايفون14 برو و14 برو ماكس بتصميم مختلف يعتمد على وجود الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه في ثقبين داخل الشاشة نفسها أحدهما على شكل قرص دواء، كما تؤكد الصورة أن كل من ايفون 14 و14 برو سيحملان شاشة لها نفس القياس، على أن يحمل كل من 14 ماكس و14 برو ماكس شاشة لها نفس القياس أيضا، مع التخلي عن الإصدار بشاشة أصغر أو ايفون14 ميني.

شاشة ايفون 14

يشاع على نطاق واسع أن طرازات iPhone 14 Pro القادمة من Apple تتميز بشاشات جديدة مع فتحة على شكل حبوب منع الحمل وثقب لمستشعرات Face ID والكاميرا الأمامية ، على التوالي ، والآن ظهرت نظرة واقعية على هذا التصميم.

صور دقيقة تحاكي تصميم ايفون 14 برو

ونشر المسرب جون بروسر المعروف بنشر أخبار دقيقة إلى حد كبير عن منتجات شركة آبل Apple أدق صور تحاكي تصميم ايفون 14 برو، وذلك وفقا للتسريبات والمعلومات المعروفة حتى الآن عن الجيل المقبل من هواتف ايفون iPhone 14، وهي الصور التي تؤكد وجود الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه FaceID في ثقب داخل الشاشة للمرة الأولى في هواتف آيفون، وهو الثقب على شكل حبة دواء بجواره ثقب دائري، بالإضافة إلى حواف أصغر وشاشة أكبر قليلا.

ايفون 14 برو باللون الأرجواني

أما عن الجهة الخلفية في ايفون 14 برو، فإن التغيير الأهم هو مربع كاميرات أكبر حجما، والذي يحتوي كاميرا أفضل بدقة 48 ميجابكسل بمستشعر أكبر بنسبة 57 في المئة، والذي توفر أيضا القدرة على تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، ويظهر المربع الذي يحتوي الكاميرا على الجهة الخلفية ملحوظا في iPhone 14 Pro‌ بشاشة قياسها6.1 بوصة مقارنة مع ايفون 14برو ماكس بشاشة قياسها 6.7 بوصة.

ومن المتوقع حسب الصور أن تتوفر هواتف آيفون 14 برو و14 برو ماكس بلون الأرجواني الجديد، بالإضافة لألوان مثل الأسود الجرافيتي والفضي والذهبي.

ايفون 14برو و14 برو ماكس سيدعمان ميزة always-on display

وحسب تقرير من مارك جورمان الصحفي في بلومبرج وأحد أكثر المصادر الموثوق منها بشأن أخبار شركة آبل، فإن الإصدار المقبل من نظام التشغيل الخاص بآيفون iOS 16 سيقدم أخيرا ميزة always-on display، وهي الميزة التي تتيح عرض معلومات دائما على الشاشة حتى عندما تكون مغلقة، بحيث يمكن للمستخدم الإطلاع على الوقت والتاريخ والتنبيهات وبعض المعلومات الأخرى دون الحاجة لفتح الهاتف.

لكن جورمان يقول أن الإصدارين البرو أي iPhone 14 Pro و14 Pro Max فقط هما من سيدعمان الميزة الجديدة، والتي ستعمل بطريقة مشابهة لما قدمته آبل في في الإصدار الخامس من ساعاتها الذكية والإصدارات الأحدث مثل ابل ووتش سيرس 7، والتي تعتمد على تقليل تردد الشاشة عند تفعيل ميزة always-on display للحفاظ على استهلاك البطارية.

مميزات iOS 16 لهواتف ايفون14

وأعلنت شركة آبل رسميا خلال الكلمة الرئيسية في مؤتمرها السنوي للمطورين لهذا العام WWDC 2022 عن مميزات iOS 16، وهو الإصدار الجديد المقرر أن تكون هواتف iPhone 14 أول من يحصل عليه، حيث ستأتي جميع هواتف الجيل الجديدة مزودة به قبل أن يتوفر بعدها مباشرة كتحديث لهواتف ايفون الأخرى المدعومة.

وتشمل مميزات iOS 16 تغييرات كبيرة أبرزها على شاشة القفل Screen Lock، والتي تتيح من خلال التحديث الجديد لنظام التشغيل للمستخدم تخصيصها تماما، بما في ذلك الخلفية والوقت والتاريخ وإضافة Widgets عليها لمعاينة المعلومات دون الحاجة لفتح الشاشة، هذا بالإضافة لتعزيز مميزات التراسل في تطبيق الرسائل وتطبيق البريد وإعادة تصميم تطبيق التحكم في أجهزة المنزل الذكية Home، إلى جانب توفير تطبيق الصحة وتطبيق اللياقة البدنية لجميع مستخدمي آيفون بعد أن كانت متوفرا حصرا لمن يمتلكون ساعات آبل ووتش الذكية.

ملخص مواصفات ايفون 14 برو المعروفة حتى الآن

ويمكن تلخيص مواصفات ايفون 14 برو/برو ماكس المعروفة حتى الآن وفقا للتسريبات والتقارير المنشورة عن الجيل المقبل من هواتف آيفون في:

الشاشة: 6.1 بوصة (6.7 بوصة بالنسبة لايفون 14 برو ماكس).

تردد الشاشة: 120 هرتز بتقنية ProMotion لضبط تردد الشاشة تلقائيا من 1 إلى 120 هرتز وفقا للمحتوى أو السياق.

التصميم: حواف أقل مع وجود الكاميرا الأمامية وتقنيات بصمة الوجه FaceID في ثقب في الشاشة على هيئة دائرة بجوارها حبة دواء.

دعم ميزة Always-on Display مع الإصدار الجديد iOS 16.

المعالج: A16 Bionic.

ذاكرة الوصول العشوائي: 6 جيجابايت.

الكاميرا الرئيسية: 48 ميجابكسل.

كاميرا أمامية جديدة أفضل.

دعم تسجيل الفيديو بدقة 8K.

دعم Wi-Fi 6E.

منفذ Lighting مثل الإصدار السابق.

هواتف ايفون14 جميعها ستحمل منفذ Lightning التقليدي

ورغم القرارات الحكومية في أوروبا وغيرها بضرورة اعتماد آبل على منفذ USB-C في أجهزتها المقبلة بما في ذلك آيفون، إلا أنه من المؤكد أن تعتمد آبل على منفذ Lightning التقليدي في جميع هواتف iPhone 14 على غرار الإصدارات السابقة، على أن تتحول إلى منفذ USB-C في إصدار العام المقبل 2023 من هواتف ايفون.

آبل ستوفر إصدارا من ايفون14 بدون منفذ SIM

وأفادت تقارير إلى أن آبل Apple تخطط لإطلاق نسخة من ايفون 14 غير مزودة بمنفذ لبطاقات SIM (لخطوط الهاتف)، على أن تدعم بطاقات eSIM المدمجة فقط، لكن من الصعب أن تعتمد آبل على ذلك، حيث لا تدعم العديد من الشركات المزودة لخدمات الإتصالات في العديد من الدول حول العالم مثل مصر وغيرها بطاقات eSIM حتى الآن.