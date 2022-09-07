ارتفاع حصيلة الزلزال في الصين إلى 74 قتيلاً

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الصين، يوم الإثنين الماضي، إلى 74 قتيلا، وتجري عمليات لنقل آلاف الأشخاص إلى ملاجئ موقتة.

ويقع مركز الزلزال الذي بلغت شدته 6.6 درجات في منطقة لودينغ، التي تتميّز بوديان وأنهر وطرق ضيقة، وتقع على مقربة من هضبة التيبت على بُعد نحو مئتي كيلومتر إلى الغرب من عاصمة المقاطعة تشنغدو.

وأفادت قناة "سي سي تي في" الرسمية عن إجلاء أكثر من 21 ألف شخص من مناطق معرضة لانزلاقات أرضية، أو انهيار مبانٍ.

ولا يزال المسعفون يحاولون الوصول إلى قرى نائية لمساعدة السكان، ومحاولة العثور على ناجين، ويُخشى أن يكون العشرات عالقين أو مفقودين.

ومنذ حصول الزلزال، سُجّلت 13 هزة ارتدادية بلغت شدّتها ثلاث درجات أو أكثر، وفق المركز الصيني لشبكات الزلازل.