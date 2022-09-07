للمرة 206: الاحتلال يهدم العراقيب بأراضي الـ48

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، للمرة الـ206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، رغم موجة الحر الشديد.

وهدمت السلطات الإسرائيلية، مساكن العراقيب للمرة 205، يوم 15 آب/ أغسطس الماضي.

وهذه المرة العاشرة على التوالي منذ مطلع العام 2022 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية خيام العراقيب، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021، ويعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

وتواصل السلطات الإسرائيلية، في الآونة الأخيرة، بالتضييق على المواطنين الفلسطينيين في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف الاستيلاء على الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.