مفتي القدس يستنكر قيام المتطرف غليك بالنفخ بالبوق وأداء طقوس تلمودية

استنكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، اليوم الأربعاء 7/9/2022، قيام المتطرف، يهودا غليك، بالنفخ بالبوق في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وبث ذلك عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي، وأداء طقوس تلمودية بلباس توراتي.

واعتبر الشيخ حسين، أن هذه الانتهاكات خطيرة وغير مسؤولة، ولن تجلب معها إلا الخراب والدمار لكل من تحدثه نفسه بأن وعدًا باطلًا أو مجرد حلمٍ واهٍ أو خرافة بالية قد تحقق له مطامع استعمارية احتلالية.

وأكد أن المسجد الأقصى إسلامي وسيبقى كذلك رغم محاولات أعدائه الحاقدين بسط نفوذهم عليه.

وشدد على أن هناك خطورة في استمرار الاحتلال من استهداف المسجد الأقصى، ومحاولة وضع اليد عليه، ونؤكد على أن تاريخ مدينة القدس وقلبها المسجد الأقصى يعرفه القاصي والداني.

وطالب الشيخ حسين، المجتمع الدولي دولاً وحكومات وهيئات ومنظمات مختصة بضرورة التدخل لوقف هذه الاعتداءات على مقدسات المسلمين، ومنع الاحتلال من التمادي.