يترقب موظفي حكومة موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر سبتمبر 2022 ، موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة ، وخاصة ان الحكومة اعلنت بالأمس عن صرف رواتب المتقاعدين اليوم الاربعاء ، وسط توقعات ان يكون موعد الصرف خلال هذه الايام ، وخاصة ان حكومة غزة اعلنت عن موعد صرف رواتب الشهر الماضي في الـ8 من اغسطس 2022 ، وكالة "فلسطين اليوم" تتابع موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر سبتمبر 2022.

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر سبتمبر 2022

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي، أعلنت الشهر الماضي عن موعد صرف رواتب الموظفين الحكوميين بغزة .

وقالت اللجنة خلال اجتماع طارئ لها إنها اتخذت قراراً بصرف رواتب الموظفين بدءاً من يوم الأربعاء بنفس النسبة 60% وبحد أدنى بقيمة 1800 شيكل.

وأكدت أن الصرف جاء على الرغم من صعوبة الوضع المالي واستمرار العجز لدى وزارة المالية.

موعد صرف رواتب موظفي حكومة غزة عن شهر سبتمبر 2022

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم الخميس 25/8/2022 ، أن هناك محاولات حثيثة تقوم بها لجنة متابعة العمل الحكومي لبقاء حالة الاستقرار للواقع المالي والالتزام بنسبة الراتب الحالية والحفاظ على الحد الأدنى.

وقال:" نأمل مع توقعات خلال الشهر القادم بانخفاض الكثير من السلع عالمياً، مما ينعكس ذلك على الحالة الاقتصادية في قطاع غزة وتعزيز الإيرادات الحكومية بما يسمح بتقليص فجوة العجز وإمكانية المضي قدما بالسياسية المالية.