هيئة الاسرى : الأسير جواد جواريش يواصل إضرابه لليوم الخامس على التوالي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عقب زيارة محاميها الاستاذ كريم عجوة أن الأسير جواد جواريش (41عاما) والقابع في سجن عسقلان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي .

وأضافت الهيئة أن الأسير جواريش قال انه وفور دخوله بالإضراب عن الطعام، قامت إدارة السجن بإجراء محاكمة داخلية له وفرضت عليه عدة عقوبات تمثلت بالحرمان من زيارة الأهل لمدة شهرين وشهرين من الكانتينا وغرامة مالية بقيمة ٥٠٠ شيكل .

يذكر أن الأسير جواريش محكوم بالسّجن مدى الحياة وكان قد تعرض عدة مرات للعزل، وهو متزوج وأب لابنتين .