الاحتلال يعتقل أحد كوادر الجهاد في الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر الأربعاء، يونس عودة الحروب (37 عامًا) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي من بلدة خاراس قضاء الخليل.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الحروب، حيث عاثت خرابًا في محتوياته قبل أن تعتقله وتقتاده إلى جهة مجهولة.

وتعرّض الحروب للاعتقال أكثر من مرة حيث أمضى 6 سنوات في سجون الاحتلال، وقد خاض عام 2013م إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، تشن حملات اعتقال واسعة بحق المقاومين في محافظات الضفة المحتلة على خلفية تصاعد عمليات المقاومة.