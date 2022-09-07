"فايبر بالتل المنزلي" يصل مختلف المدن ويغطي أكثر من 150 ألف منزل وقريباً في باقي المناطق الفلسطينية..



أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" عن استكمال المرحلة الأولى من مشروع " الفايبر المنزلي" لتوفير خدمات الإنترنت للمشتركين عبر تقنية الألياف الضوئية المنزلية؛ حيث تمكنت الشركة من إيصال خدماتها لمختلف المدن وتغطية أكثر من 150 ألف منزل في الضفة الغربية؛ كما أكدت استمرار الاستثمار في الشبكة لإيصال خدماتها لباقي المناطق الفلسطينية.

حيث أوضحت الشركة في بيان صحفي؛ أنه ومنذ مطلع العام الحالي قامت باستثمار أكثر من 50 مليون دينار لإنشاء شبكة الألياف الضوئية المنزلية وباشرت بالتعاقد مع مئات المقاولين واستقطاب مئات الموظفين والمهندسين والفنيين بهدف إيصال خدمات الفايبر المنزلي لكافة المواطنين بسرعات تبدأ من 100 ميجا وتصل الى 500 ميجا.

واليوم؛ أنهت تلك الطواقم المرحلة الأولى من المشروع ونجحت بتغطية مختلف المدن في الضفة الغربية وعدد من المناطق الأخرى في فترة تعتبر قياسية مقارنة بالدول المجاورة؛ حيث يتمتع حالياً آلاف المشتركين بخدمة الفايبر المنزلي والعمل متواصل لإيصال الخدمات لباقي المناطق الفلسطينية.

وأكدّ إبراهيم خرمان مدير عام "بالتل" أنّ الفايبر المنزلي يوفر سرعات رفع وتحميل عالية من خلال تقنية الألياف الضوئية المنزلية والمطلوبة في مجال التعليم والعمل والترويج وصناعة المحتوى الى جانب الرياضات الإلكترونية ومشاهدة المباريات والمسلسلات بأعلى جودة.

وأضاف خرمان أنّ بالتل ومنذ إطلاقها لخدمة (بالتل جيجا فايبر) في شهر أيار الماضي؛ قامت بإنتاج سلسلة من الفيديوهات التوعوية والتعريفية التي توضح الفرق بين خدمة الإنترنت عبر تقنية النحاس وخدمة الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية المنزلية وتوضح كذلك الأجهزة التي تحتاجها الخدمة داخل منزل المشترك؛ كل ذلك رافقه تخصيص فريق مميز من المهندسين المؤهلين ليكونوا سفراء للشركة؛ حيث يقع على عاتقهم مسؤولية مساعدة المشترك وتوجيهه نحو أفضل خيار لتركيب الأجهزة الخاصة بالخدمة وتحديد الحل الأمثل لإيصال الخدمات لداخل منزل المشترك بما يضمن تمتعه بالخدمة بأعلى جودة.

وأشار خرمان أنّ "بالتل" ستقوم في الفترة القادمة ببث النشرات التوعوية والتعريفية عن خدمة الفايبر المنزلي وتوضيح مزاياه للمشتركين وكل من يرغب بالاستفادة من خدمات الإنترنت عبر تقنية الألياف الضوئية المنزلية لتطوير أعماله أو التمتع بسرعات فائقة جديدة في منزله لم تكن متوفرة سابقاً.

من الجدير ذكره أنّ "بالتل" قامت بتوفير ميزة "تغطية بالتل جيجا فايبر" عبر موقعها الإلكتروني حيث يستطيع المشترك التأكد من توفر الخدمة لديه قبل الاشتراك وبإمكانه كذلك معرفة توفرها من خلال اليافطات التي تشير لوصول الخدمة لمنطقة سكنه؛ وبإمكانه الاشتراك بالخدمة عبر معارض الاتصالات أو شبكة الموزعين المعتمدين أو الاتصال على الرقم 199.