

يترقب المواطنين في فلسطين موعد بدء فصل الخريف 2022 ، وخاصة في ظل الارتفاع الكبير على درجات خلال هذه الايام ، فمنذ بداية سبتمبر ، وبدأت درجات الحرارة في الانخفاض ، بشكل ملموس وخاصة في اوقات الليل ، الا ان موعدة بدء الخريف هو تاريخ ثابت يستخدمه خبراء الأرصاد الجوية لتحديد بدايات الفصول، لكنها ليست البداية الرسمية، وكالة فلسطين اليوم ، تتابع موعد بدء فصل الخريف في فلسطين 2022.

بداية فصل الخريف فلكياً

موعد بدء فصل الخريف في فلسطين 2022؟

الاعتدال الخريفي الذي بدأ معه فصل الخريف في العام الماضي، يوم الأربعاء 22 سبتمبر 2021، وانتهى يوم الانقلاب الشتوي (الثلاثاء 21 ديسمبر 2021).

يبدأ فصل الخريف يوم الجمعة (23 سبتمبر/ أيلول 2022)، وينتهي يوم الأربعاء (21 ديسمبر/ كانون أول 2022)، بحيث يستمر 89 يوما.

وبحسب تقويم الأرصاد الجوية، يكون أول أيام الخريف دائمًا هو 1 سبتمبر، و ينتهي في 30 نوفمبر، اي ان فصل الخريف في علم الارصاد الجوية يمتد 3 اشهر: سبتمبر ، أكتوبر ، نوفمبر.





متى يبدأ فصل الخريف هذا العام 2022؟

ابتداء من يوم الاعتدال الخريفي الذي يكون فيه طول النهار والليل متساويين تقريبًا، تصبح الليالي بعد ذلك أطول بشكل متزايد مع مرور الأيام.

مع دخول فصل الخريف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، يبدأ الجزء الشمال بالميل بعيدًا عن الشمس، مما يؤدي إلى تقليل ضوء الشمس المباشر وبالتالي انخفاض درجات الحرارة.

تغير لون أوراق الأشجار والنباتات، وهي واحدة من أجمل علامات الخريف، حيث يتغير لون الأوراق من الأخضر إلى الأحمر أو البرتقالي أو الأصفر. اقرأ المزيد: لماذا يتغير لون أوراق الأشجار في فصل الخريف؟





هجرة الطيور، حيث تطير الطيور مثل العندليب والوقواق والسنونو جنوبًا بحثًا عن درجات حرارة أكثر دفئًا.

خلال فصل الخريف، تنضج بذور العديد من الأشجار (مثل الجوز والكونكر) وتسقط على الأرض فنلاحظ بذور بعض الاشجار تملأ الارصفة.