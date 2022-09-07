تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 نايل سات- برامج قناة طيور بيبي 2022

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 نايل سات والتي تعد من القنوات المميزة المناسبة للأطفال والكبار وكافة فئات المجتمع، والتي تعمل على تنمية مواهب الأطفال وصولاً إلى سن المراهقة، من خلال تقديم سلسلة مميزة من البرامج والأفلام والمسلسلات المناسبة للأطفال، والتي يتم بثها باللغة العربية، لذا نحرص في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 نايل سات- برامج قناة طيور بيبي.

قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي واحدة من قنوات الأطفال المميزة التي نالت شهرة كبيرة على مستوى الوطن العربي، وتعمل على تقديم باقة من البرامج والأناشيد المنوعة المناسبة مع الأطفال بمختلف الفئات العمرية، وتعمل القناة على تقديم كل ما يساعد في تنمية مواهب الطفل وقدراته الزهنية بشكل كبير، وتقدم محتوى ترفيهى هداف من أجل تعليم الأطفال المبادئ القيمة في مجتمعنا العربي، وتستعين القناة بنخبة كبيرة من الأطفال بكافءة صوتية غنائية مميزة من أجل إيصال المعلومة بشكل أوضح إلى الطفل ومساعدتهم على مشاهدة القناة بشكل دائم.

أهداف قناة طيور بيبى

تعمل إدارة قناة طيور بيبي على تحقيق العديد من الأهداف الهامة، والتي تم إنشاء القناة من أجلها وهي:

نشر المحتوى الترفيهي بصورة مناسبة للمجتمع العربي من أجل تنمية مواهب الطفل العربي.

نشر كافة خدماتها في كافة المنازل العربية من أجل الاستفادة من البرامج والمحتويات التي توفرها.

عرض الكثير من البرامج التعليمية للأطفال بمختلف أعمارهم السنية والمشاهد الكرتونية المميزة العالمية باللغة العربية.

الاهتمام ببناء العقول للأطفال وترسيخ القيم والمبادئ الدينية والعربية في أطفالنا.

تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 نايل سات

تعمل قناة طيور بيبي على تقديم كافة برامجها على كافة الأقمار الصناعية سواء نايل سات أو عرب سات، ويمكن استقبالها على الترددات التالية:

القمر الصناعى : نايل سات القمر الصناعى عرب سات

التردد: 11310الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقى

التردد: 11632الاستقطاب: أفقى

معدل ترميز: 27500

تعمل قناة طيور بيبي على توفير العديد من البرامج الترفيهية المميزة والمناسبة لكافة الفئات العمرية من الأطفال والكبار في الوطن العربي، حيث عملت على تطوير كافة البرامج التي تبث على شاشاتها في الفترة الماضية، بهدف إدخال العديد من التعديلات المميزة لمتابعي القناة.

في النهاية نكون وصلنا بكم لختام مقال تردد قناة طيور بيبي الجديد 2022 نايل سات؛ حيث قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول قناة طيور بيبي المميزة.

برامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من البرامج التي تتلائم مع المجتمع العربي والطفل العربي بشكل كبير، حيث أصبحت من القنوات التي حققت نجاح كبير في مختلف الدول العربية في وقت قصير للغاية، عن طريق تقديم عدد ضخم من البرامج المناسبة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، حيث تعرض البرامج التالية على القناة بشكل دائم:

برنامج كنز.

برنامج ماما قالت.

برنامج بيت الحج.

برنامج الرسام الصغير.

برنامج رياضة X رياضة.

برنامج رمضانيات.

فزورة مع الأمورة.

برنامج ألو طوط.

نشرة أخبار الدار.

برنامج جنغل.

برنامج شموس لا تغيب.

مجموعة متميزة من الأناشيد والأغاني.

برنامج عصومي ووليد.

برنامج ست البيت الصغيرة.

برنامج الأطفال خطاوي السيلاوي.