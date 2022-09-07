سعر الذهب اليوم في فلسطين- سعر جرام الذهب بالشيكل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:31 ص
07 سبتمبر 2022
سعر الذهب اليوم في فلسطين- سعر جرام الذهب بالشيكل
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يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 7/9/2022، انخفاضاً في السوق المحلية في التعاملات الصباحية، بالتزامن مع انخفاض المعدن الأصفر في العالم، ويحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على نشر أسعار معدن الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

ويشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين، حيث يهتم الفلسطينيون بمتابعة أسعار الذهب اليوم في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 186.21 شيكل $54.48

سعر الذهب عيار 22   170.70 شيكل $49.94

اسعار الذهب عيار 21 162.94 شيكل $47.67

اسعار الذهب عيار 18 139.66 شيكل $40.86

سعر الذهب عيار 14   108.62 شيكل $31.78

سعر الذهب عيار 12   93.11 شيكل  $27.24

اسعار أوقية الذهب      5,791 شيكل  $1,694

اسعار جنيه الذهب      1,304 شيكل  $381.34

اسعار كيلو الذهب      186,212 شيكل       $54,476

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

6 سبتمبر       187.02       163.65       140.27       109.10       93.51

5 سبتمبر       187.59       164.15       140.70       109.43       93.80

4 سبتمبر       185.82       162.60       139.37       108.39       92.91

3 سبتمبر       185.86       162.63       139.40       108.42       92.93

2 سبتمبر       185.61       162.41       139.21       108.27       92.80

1 سبتمبر       185.35       162.19       139.02       108.12       92.68

31 أغسطس    183.11       160.23       137.34       106.82       91.56

30 أغسطس    184.53       161.47       138.40       107.65       92.27

29 أغسطس    185.68       162.48       139.27       108.32       92.84

28 أغسطس    182.17       159.40       136.63       106.26       91.08

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