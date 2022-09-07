سعر الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 7 سبتمبر 2022-سعر جرام الذهب عيار 21

تراجعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات صباح اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول 2022، رغم ارتفاع المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وهبط جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، إلى 138.060 ألف ليرة (54.95 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 120.805 ألف ليرة (48.08 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى 103.547 ألف ليرة (41.21 دولار).

عن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.535 ألف ليرة (32.05 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، نحو 4.293 مليون ليرة (1709 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 966.443 ألف ليرة (384.65 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو 1% إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1729.40 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1% لكنه لم يكن بعيدا عن أعلى مستوياته في 20 عاما والذي بلغه في الجلسة السابقة.

وأدى التوقف لأجل غير معلوم لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، خط الإمدادات الرئيسي لأوروبا، إلى زيادة المخاوف من حدوث ركود في المنطقة، مع تضرر المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.

وأظهر مسح أمس الإثنين أيضا أن منطقة اليورو تدخل بالتأكيد مرحلة ركود في ظل تفاقم أزمة غلاء المعيشة والتوقعات المتشائمة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم والضبابية الاقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويعزز الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 18.36 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7% عند 851.25 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2065.96 دولار.