يديعوت: شهر آب شهد ارتفاعاً حاداً في العمليات الفدائية في الضفة

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الثلاثاء 6/9/2022، أن شهر أغسطس/ آب شهد ارتفاعاً حاداً في عدد العمليات الفدائية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت صحيفة يديعوت أحرنوت، شهر أغسطس بـ"آب العنيف".

وقالت الصحيفة :" من (113) عملية في شهر تموز إلى (172) عملية في شهر آب، (23) منها استخدمت فيها أسلحة نارية، بينما في القدس وداخل الخط الأخضر تراجعت العمليات من (120) إلى (37).

وأضافت الصحيفة :" جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وجهاز الشاباك الإسرائيلي والاستخبارات العسكرية يقومون بأشياء خيالية/ افتراضية وبفضلها يخطون من غرفهم منفذون محتملون .