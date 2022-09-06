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قوات الاحتلال تقتحم ضاحية الياسمين قرب مخيم الجلزون برام الله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:42 م
06 سبتمبر 2022
قوات الاحتلال تقتحم ضاحية الياسمين قرب مخيم الجلزون
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