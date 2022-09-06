سعر الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 7 سبتمبر 2022- سعر جرام الذهب في الأردن

شهد سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، تراجعاً في السوق المحلي في التعاملات الصباحية، على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن الثمين دعم ارتفاع الطلب.

أسعار الذهب اليوم في الأردن

وبلغ جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن 39.03 دينار (54.10 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الأردن

وسجل جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن (الأكثر تداولا بالأسواق) 34.15 دينار (48.12 دولار).

كما تراجع سعر الذهب عيار 18 اليوم في الأردن مسجلا 29.275 دينار (41.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في الأردن

بلغ سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن 1,214 دينار (17104 دولارات)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن (8 جرامات من عيار 21) 273.23 دينار (384.68 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ دفع التوقف المؤقت في ارتفاع الدولار وأزمة الطاقة في أوروبا بعض المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1718.30 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0648 بتوقيت جرينتش. وكانت الأسعار ارتفعت في وقت سابق بنحو واحد بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1729.40 دولار.