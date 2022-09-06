سعر الذهب اليوم في لبنان الأربعاء 7 سبتمبر 2022

شهد سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، تراجعاً ملحوظاً، رغم صعود "النفيس" عالميًا مع تصاعد مخاوف التضخم.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلى 83.475 ألف ليرة (54.99 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 73.043 ألف ليرة (48.12 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى 62.608 ألف ليرة (41.24 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.694 ألف ليرة (32.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المسائية، انخفاضًا إلى نحو 2.596 مليون ليرة (1710 دولارات).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 584.342 ألف ليرة (384.94 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدعومة باستقرار الدولار وشراء الملاذ الآمن بسبب مخاوف التباطؤ الاقتصادي وتوقعات تسارع التضخم العالمي على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومع ذلك يواجه المعدن الثمين بعض الضغوط، حيث ترفع البنوك المركزية على مستوى العالم أسعار الفائدة لمحاربة التضخم، مع تزايد التوقعات باتجاه المركزي الأوروبي لرفع الفائدة 75 نقطة أساس في قراره المقبل يوم الخميس.

على الجانب الآخر، تحرك بنك الشعب الصيني في الاتجاه المعاكس، حيث خفض مؤخرًا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 10 نقاط أساس، كما قامت الحكومة الصينية بالإعلان عن إجراءات تحفيزية جديدة، في خطوات تستهدف دعم الاقتصاد.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.24% إلى 1726.90 دولار للأوقية، كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.27% إلى 1714.88 دولار للأوقية.

وفي نفس الوقت، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 2.29% عند 18.29 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.61% عند 850.94 دولار، كما صعد سعر البلاديوم 1.40% إلى 2061.62 دولار.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 109.65 نقطة.