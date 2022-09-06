أثار انتقادات كبيرة: جزائري يكشف لماذا تزوج امرأتين في ليلة واحدة

أصبح الشاب رشيد بوديوة حديث الجميع، ليس في الجزائر وحدها بل على مستوى الوطن العربي، بعدما تزوج بفتاتين في نفس الليلة.

وبوديوة هو شاب عشريني من مدينة "سكيكدة" عاصمة الولاية الحاملة الاسم نفسه، والممتدة على البحر الأبيض المتوسط 140 كيلو مترا في الوسط الشرقي الجزائري.

وبعد موجة انتقاد واستغراب واسعة لزواجه بالفتاتين حنان ومريم في حفل زفاف واحد، رد رشيد على منتقديه برسالة نشرتها منصة Dzair El Jadida عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك.

كتب رشيد شارحا زواجه المزدوج: "لم أكن أعلم أن زواجي سيحدث هذه الضجة الكبيرة، فالحمد لله لأني قصدت الحلال وزواجي كان أمام الله وعباده ولم أكن أنوي قط نية الشهرة أو الإساءة للنساء أو أي طرف".

وقال إن "الرضا كان هو أساس هذا الزواج، كما لا يخفى عليكم الصعوبات التي واجهتها لإقامة عرس بسيط، فالعثور على مكان أو فندق لإقامة العرس كان من سابع المستحيلات. شخصيا كان كل همي أن يمر العرس بسيطا على خير وعلى قدر الحال مع الضغوطات لآخر دقيقة، والحمد لله ربي وفقني وأعزني أمام كل خلقه".

رد رشيد على الشائعات التي طالته عبر مواقع التواصل، وقال: "الكلام بأني شخص غني ولهذا تم قبول الزوجتين بالزواج بي، فهذا غير صحيح، لأني لا أملك سكنا خاصا بي أو عقارا مثلي مثل جميع الفئة البسيطة فالغنى غنى النفس والهمة".

وأضاف: "ومن قال إن والدتي هي من زوجتني فهو مخطئ لأني مؤخرا فقدت والدي اللذين لطالما تمنيت أن يحضرا عرسي فأمي توفيت وهي توصي بزواجي: تزوج يا رشيد.. تزوج يا رشيد والحمد لله كنت بارا بوالدي ربي يرحمهما ويسكنهما الفردوس الأعلى".