تأجيل محاكمة قصي مرعي أحد مساعدي أسرى نفق جلبوع

أَجَلت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 6/9/2022، محاكمة الأسير قصي مرعي.

وأفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، نقلًا عن عائلة الأسير قصي مرعي تأجيل محاكمته لتاريخ 21/09/2022م، وذلك لإحضاره للمحكمة، وهو أحد مساعدي أسرى نفق جلبوع الطريق إلى القدس.

ومرعي، يبلغ من العمر 23 عامًا، من مخيم جنين، اعتقلته قوات الاحتلال في 13 من حزيران 2020 وحكمته عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا بتهمة "إلقاء الحجارة، والأكواع" على قوات الجيش.

وتنقل مرعي بين سجون مجدو وجلبوع والنقب، ولكنه قضى الفترة الأطول من اعتقاله في سجن جلبوع، إلا أن قوات الاحتلال نقلته قبل شهرين من عملية نفق جلبوع التي حدثت في أيلول 2021 إلى سجن النقب.