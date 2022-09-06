الأونروا تصدر بياناً حول طعن أب لابنته في إحدى مدارسها:

أصدرت " الأونروا " اليوم الثلاثاء، بيانا حول حادثة طعن طالبة داخل أحد مدارسها في قطاع غزة .

وأكدت الأونروا، في بيان صحفي، أن أب قام بطعن ابنته داخل أحد مدارس الأونروا في مخيم جباليا للاجئين بقطاع غزة.

وتمكث الطالبة حالياً في المستشفى وحالتها الصحية مستقرة، وقد قامت إدارة المدرسة بأخذ الإجراءات اللازمة على الفور للإبلاغ عن الحادث ولطلب المساعدة.

ولفتت إلى أنه قد تم اعتقال الأب .

وأعربت الأونروا عن قلقها بشأن هذا الحادث المزعج وتتابع حالياً وضع الطالبة، معتبرةً كل أشكال العنف ضد الأطفال غير مقبولة.