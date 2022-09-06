ارتفاع عدد ضحايا زلزال الصين.. واستمرار عمليات الإنقاذ

أكدت السلطات الصينية، الثلاثاء، مقتل 65 شخصا وإصابة العشرات جراء الزلزال القوي الذي ضرب مقاطعة سيتشوان في جنوب غرب البلاد والذي بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن ما يقرب من 250 شخصا يعالجون من إصابات جراء الكارثة، بينهم عشرات أصيبوا بجروح خطيرة.



وقالت وسائل الإعلام إن رجال الإنقاذ يعملون أيضا على الوصول إلى أكثر من 200 شخص تقطعت بهم السبل في منطقة الزلزال، واستعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومرافق الطاقة والمياه، بالإضافة إلى توصيل الإمدادات الغذائية للسكان المتضررين من الزلزال.



وضرب الزلزال القوي سيتشوان بعد ظهر الاثنين وكان مركزه في عمق المناطق الجبلية الداخلية للمقاطعة في الغرب.

وشعر السكان بالزلزال في مناطق تبعد مئات الكيلومترات مثل شانشي وقويتشو.