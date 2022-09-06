إصابة مواطن واعتقال آخرين عقب مهاجمة مستوطنين منازل مواطنين جنوب بيت لحم

أصيب مواطن واعتقل اثنان آخران عقب مهاجمة مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، منازل المواطنين في منطقة "خلايل اللوز" جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مجموعة من المستوطنين هاجمت منازل لعائلة عبيات ورشقتها بالحجارة واعتدت على مواطنين بالضرب، بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أدى لإصابة مواطن برضوض.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطنين يونس وزكريا عبيات، خلال تصديهما للمستوطنين ومحاولة حماية منازل المواطنين.

ولاحقا، أكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت وليد محمد عبد، والأشقاء محمد وأحمد ورامي يوسف محمد حسن، وطارق أحمد أبو كامل وسيف أحمد خليل ابو كامل.

وأشار بريجية إلى أن هذا هو الاعتداء الثالث للمستوطنين على المواطنين خلال أسبوع.