ملكة بريطانيا تقبل استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون

قبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية استقالة بوريس جونسون من منصب رئيس الوزراء الذي يشغله منذ ثلاثة أعوام.

وقال بيان لقصر باكنغهام: إن ملكة بريطانيا قبلت استقالة بوريس جونسون من رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء خلال اجتماع في قلعة بالمورال باسكتلندا، وفق قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، وصل جونسون للقاء الملكة إليزابيث الثانية في اسكتلندا لتقديم استقالته رسميًا لتمهيد الطريق أمام ليز تراس لخلافته وسط أزمة تكلفة المعيشة الحادة التي تواجه البلاد، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وستعين تراس، التي عُينت زعيمة لحزب المحافظين الحاكم يوم أمس الاثنين، رئيسة للوزراء خلال اجتماعها مع الملكة بعد ذلك بوقت قصير.

وفي حديثه خارج مكتبه في داونينغ ستريت في وقت مبكر من يوم الثلاثاء قبل التوجه إلى اسكتلندا، قال جونسون إن فترة ولايته التي استمرت ثلاث سنوات تركت بريطانيا تتمتع بالقوة الاقتصادية لمساعدة الناس على التغلب على أزمة الطاقة.

وأصبح جونسون (58 عاما) رئيسا للوزراء قبل ثلاث سنوات بعد أن فشلت سلفه تيريزا ماي في تحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. فاز جونسون لاحقًا بأغلبية 80 مقعدًا في البرلمان مع وعد "بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

لكنه أُجبر على ترك منصبه بسبب سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها باستقالة العشرات من وزراء الحكومة والمسؤولين في أوائل يوليو/تموز الماضي.