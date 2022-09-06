ترقبوا.. رسـالة هامـة وقـويـة يوجهـها القـائد زيـاد النخـالة للأسرى الأبطـال بمناسبـة يـوم الحـرية

ترقبوا ..... رسـالة هامـة وقـويـة يوجهـها الأميـن العـام لحـركة الجهـاد الإسـلامي القـائد زيـاد النخـالة للأخـوة الأسـرى الأبطـال بمناسبـة يـوم الحـرية.

وفي عملية نوعية غير مسبوقة منذ 34 عاماً؛ تمكن ستة أسرى فلسطينيين من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الأشد حراسة وتحصيناً في عملية أطلق عليها عملية انتزاع الحرية " كتيبة جنين"، قرب مدينة بيسان المحتلة فجر السادس من سبتمبر 2021، الأمر الذي شكل ضربة قاصمة للمنظومة الأمنية "الإسرائيلية"، وحققت العديد من الأهداف الوطنية، وباتت تشكل هاجساً لقادة الكيان حتى وقتنا الحاضر.

وأبطال عملية "انتزاع الحرية"- "كتيبة جنين" "نفق جلبوع" القائد محمود العارضة، ويعقوب القادري، وأيهم كمامجي، ومناضل انفيعات، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي.

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