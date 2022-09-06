قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

استولت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، على جرار زراعي أثناء عمله في عاطوف والرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس شمال الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة، واستولت على جرار زراعي يعود ملكيته للمزارع مؤيد فخري دراغمة، بعد احتجازه لساعات.

يذكر أن الاحتلال يقتحم المنطقة بشكل دوري، ويحتجز المعدات الزراعية التي تعمل في السهل الخصب، ويستولي عليها في يعض الأحيان.

وتشهد مناطق الأغوار الشمالية منذ أشهر عمليات الاستيلاء على المعدات الزراعية للمواطنين، تقوم بها قوات الاحتلال.