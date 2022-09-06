من هو اللاعب المغربي الصاعد يامين لامال.. فيديو مهارات اللاعب يامين لامال ويكيبيديا، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المختصة في كرة القدم، والأوساط الرياضية، عن موهبة نادي برشلونة المغربية اللاعب الصاعد من أصول مغربية يامين لامال، حيث يعتبر من أبرز المواهب الشابة التي طفت على السطح الكروي في العصر الحديث، حتى إنه لايزال في سن المراهقة، ويعد من الفتيان الذين لهم مستقبل كروي باهر وفق ما يرتئيه المختصون في عالم الرياضة وكرة القدم بشكل خاص.

من هو اللاعب يامين لامال

ووهذه الأيام تسر عشاق برشلونة، كونه ظهر من الأكاديمية التي تخرج اللاعبين "اللاماسيا، إذ خرجت موهبة عظيمة في كرة القدم، لذلك يبحث عشاق كرة القدم في القوت الحالي عن، من هو اللاعب المغربي الصاعد يامين لامال.. فيديو مهارات اللاعب يامين لامال ويكيبيديا، حيث يعتب رمن أهم المواهب الصاعدة في هذه الأوقات، إذ إن برشلونة ضمن فريق لأكثر من عشرة سنوات مقبلة، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، الإجابة عن السؤال الذي يتم تداوله الآن عن، من هو اللاعب يامين لامال، والذي يعتبر من أهم المواهب الكروية الصاعدة.

هدافين اكاديمية اللاماسيا لموسم 2020/2021



١- لامين يامال 16هدف

٢- ايكير برافو 15 هدف

٣- دييغو لوبيز 13 هدف

٤- ساما نوموكو 12 هدف

٥- فيكتور باربيرا & توني فيرنانديز 11 هدف pic.twitter.com/F2vpAiwMDq — لاماسيا (@yahyafcb10) June 29, 2021

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ماتيو أليماني يحذر: يامين لامال موهبة لا يمكن المساس به 🔴🔵 pic.twitter.com/krFMJAc59c — VISCA FCB (@VISCAFCB13) September 6, 2022

اللاعب الصاعد يامين لامال ويكيبيديا

واكتظت مواقع التواصل الاجتماعي في البحث عن، اللاعب الصاعد يامين لامال ويكيبيديا، حيث يعتبر اللاعب لامين يامال نجم صاعد من دولة المغرب، وبلغ من العمر 12 عام في "لا ماسيا" ولقبه "ماركا" بـ "ميسي الجديد"، إذ إنه انضم إلى أكاديمية برشلونة المشهورة لا ماسيا، وهو واحد من اللاعبين الموهوبين في لعب كرة القدم، بحيث برع وبرز من خلال لعبه في العديد من المباريات في العالم، ومن خلال مقالنا هذا سنتعرف على من هو اللاعب لامين يامال.

🔴🔴 سبورت |



- ماتيو أليماني يحذر : يامين لامال لا يمكن المساس به

- باريس و مانشستر سيتي و ليفربول و اياكس و دورتموند يراقبون اللاعبpic.twitter.com/5zvpk7oU2g — 🚨 Insider Barça 🚨 (@ofinne21) September 6, 2022

Un capítulo más del show de Lamine Yamal. Y van… #FCBMasia pic.twitter.com/6oEU2jP363 — Albert Rogé (@albert_roge) June 12, 2022

مهارات وأهداف يامين لامال يوتيوب

ويعد اللاعب المغربي الصاعد يامين لامال من أهم المواهب الكروية، حتى تم مقارنته في اللاعب التاريخي ليونيل ميسي عندما كان في سنه، لذلك يبحث عشاق كرة القدم بكشل عام وعشاق برشلونة على وجه الخصوص عن، مهارات وأهداف يامين لامال يوتيوب، فهو مهاجم ذو قدم يسرى ساحرة، وفي الغالب يلعب بقلب الهجوم في كرة القدم التي تتكون من 7 لاعبين، وقد تطور دور الجناح أو لاعب خط الوسط الهجومي ضمن مباريات ال11 لاعب، ويقوم بإنهاء الهجمة ضمن المواجهة الفردية مع حارس المرمى أو من بعيد، ومختص في وجود الزاوية الصحيحة والجمع بين الدقة والقوة من أجل التغلب على حارس المرمى، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم، من هو اللاعب المغربي الصاعد يامين لامال.. فيديو مهارات اللاعب يامين لامال ويكيبيديا.